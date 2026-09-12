Путин провёл переговоры с премьером Эфиопии на полях саммита БРИКС

Президент России Владимир Путин провёл переговоры с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.

Встреча состоялась после заседания глав государств — участников объединения. Путин находится в Индии с трёхдневным рабочим визитом. Российский лидер отметил, что Москва заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества со всеми государствами Африки и рассчитывает на участие Эфиопии в предстоящем саммите «Россия — Африка».

«Россия придаёт особое значение всестороннему развитию отношений с государствами Африки в целом», — сказал Путин.

Он напомнил, что Эфиопия активно участвовала в предыдущих встречах в формате «Россия — Африка». По словам президента, страна приглашена на третий саммит, который состоится 28–29 октября в Москве.

Также Путин отметил, что ещё по дороге на двустороннюю встречу ему удалось обсудить с премьер-министром Эфиопии основные вопросы сотрудничества.

«Что касается двусторонних отношений — мы с вами обо всём поговорили, пока ехали в машине», — сказал российский лидер.

Президент добавил, что Эфиопия с 2024 года является полноправным участником БРИКС и уже вносит вклад в работу объединения. Путин поздравил Абия Ахмеда и жителей Эфиопии с Новым годом по местному календарю, который в стране отмечают 11 или 12 сентября. Российский лидер также отметил вклад Эфиопии в работу БРИКС и подчеркнул, что Москва гордится тем, что республика стала полноправным участником объединения 1 января 2024 года во время российского председательства.