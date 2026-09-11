Москва ждёт встречи «на троих»: Кремль заявил о готовности продолжить диалог с США и Украиной

Россия сохраняет готовность к переговорам по украинскому конфликту и рассчитывает в обозримой перспективе провести новую трёхстороннюю встречу с участием США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы сохраняем свою открытость для переговоров. Мы надеемся, что, как и говорилось с американскими переговорщиками, уже в обозримой перспективе нам удастся собраться опять на троих и продолжить диалог», — сказал представитель Кремля газете «Известия».

При этом Песков отметил, что заранее оценить возможную результативность такой встречи сложно. По его словам, положение Киева ухудшается с каждым днём, тогда как условия Москвы и причины, которые российская сторона называет первопричинами конфликта, остаются неизменными.

Представитель Кремля также прокомментировал возможность встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае. По его словам, окончательных договорённостей на этот счёт пока нет.

Говоря о возможных попытках Владимира Зеленского повлиять на позицию американского президента, Песков отметил, что у Трампа есть собственное видение отношений с Путиным и изменить его кому-либо будет сложно.

Последняя на данный момент трёхсторонняя встреча России, США и Украины состоялась 17–18 февраля 2026 года в Женеве. Это был третий раунд переговоров в таком формате: первые два прошли 23–24 января и 4–5 февраля в Абу-Даби. В Женеве стороны обсуждали параметры возможного урегулирования украинского конфликта, однако к всеобъемлющему соглашению не пришли. После этого трёхсторонние переговоры были приостановлены, а Москва теперь рассчитывает возобновить диалог «на троих» в обозримой перспективе.

Ранее Владимир Зеленский выразил мнение, что переговоров не будет до выборов в России. Напомним, голосование состоится 18-20 сентября.