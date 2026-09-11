Ушаков не исключил встречу Путина, Си и Трампа и на саммите АТЭС
Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин (слева-направо) на матрёшках в одном из сувенирных магазинов Москвы. Обложка © ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko
На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае возможны встречи президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и хозяином Белого дома Дональдом Трампом. Об этом заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.
«Для этого нужно, чтобы все три лидера были в Китае. То, что один лидер будет, — это миллион процентов. Это китайский лидер», — сказал он журналистам.
При этом президент России обещал посетить саммит. То же касается и американского лидера — его представители уже планируют поездку.
Ранее такую встречу допустил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Кремль готов внести соответствующий пункт в график Владимира Путина.
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