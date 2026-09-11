Три лидера в одном месте: Кремль готов внести в график Путина встречу с Трампом и Си

Встреча президентов России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС пока не запланирована, но теоретически Кремль готов внести такие переговоры в график главы государства. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока никакой встречи не запланировано. Исключать её гипотетически нельзя, но время придёт, и если действительно они трое окажутся в одном месте, то тогда по дипломатическим каналам будут предприняты какие-то инициативы. Пока таких планов нет», — сказал представитель Кремля в интервью ИС «Вести».

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдёт 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. Сейчас же Путин находится в Индии. Самолёт Ил-96 президента России ночью приземлился на базе военно-воздушных сил Индии Палам в Нью-Дели, где пройдёт саммит БРИКС.