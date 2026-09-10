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Опубликовано 10 сентября, 00:42

Трамп заявил о готовности Путина к сделке по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин хочет достичь договорённостей по Украине. Республиканец положительно оценил телефонную беседу с российским лидером, отвечая на вопросы журналистов на военной базе Эндрюс перед вылетом в Даллас.

«Мы провели замечательный разговор. Он хочет заключить сделку, и было бы очень хорошо, если бы Зеленский хотел заключить сделку», — сказал Трамп.

Хозяин Белого дома выразил надежду на готовность главаря киевского руководства Владимира Зеленского к соглашению. Конкретные условия возможных договорённостей в приведённом комментарии он не раскрыл.

Трамп заявил о возможной трёхсторонней встрече с Путиным и Зеленским
Трамп заявил о возможной трёхсторонней встрече с Путиным и Зеленским

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что во время телефонного разговора 8 сентября Путин представил Трампу подробную оценку ситуации в зоне СВО. Российский лидер также обозначил шаги, которые Вашингтон мог бы предпринять для скорейшего завершения боевых действий.

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Виталий Приходько
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