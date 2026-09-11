«Сорвать не удастся»: Кремль высказался о новой встрече Путина и Трампа
Песков: Договорённостей о встрече Путина и Трампа пока нет
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Конкретных договорённостей о новой личной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет. Однако со временем такой саммит состоится, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, если встреча двух президентов будет запланирована, помешать её проведению никому не удастся.
«Если она будет запланирована, то никому не удастся её сорвать», — отметил представитель Кремля.
При этом Песков подчеркнул, что сейчас говорить о согласованной дате или месте переговоров преждевременно: конкретных договорённостей между Москвой и Вашингтоном пока не достигнуто.
Российская и американская стороны продолжают контакты. 8 сентября Путин и Трамп провели телефонный разговор, который в Кремле назвали конструктивным. Лидеры условились сохранять прямой диалог, а также продолжать взаимодействие через представителей.
Ранее Life.ru сообщал, что Кремль допустил встречу Путина и Трампа на полях саммита АТЭС, однако в графике российского президента такие переговоры пока не стоят.
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