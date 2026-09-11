Зеленский считает, что переговоров до выборов в России, вероятно, не будет

Владимир Зеленский усомнился, что трёхсторонние переговоры по урегулированию конфликта возобновятся до завершения парламентских выборов в России. При этом уже в конце сентября он рассчитывает встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке и после этого добиться продвижения диалога. Об этом сообщает Reuters.

«Не думаю, что у нас будут переговоры до завершения парламентских выборов в России. Но в конце сентября мы сможем встретиться с американской командой в Нью-Йорке. Тем временем наши команды остаются на связи. И надеюсь, что после встречи с президентом Трампом мы сможем более открыто говорить обо всём этом», — заявил Зеленский.

Среди возможных тем дальнейшего диалога Зеленский назвал энергетику и продовольственную безопасность. Ранее он говорил о возможности искать компромиссы по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре и экспорту зерна через Чёрное море.

Зеленский рассчитывает получить первые результаты контактов с американской стороной уже к концу сентября. Киев и Вашингтон, по его словам, продолжают поддерживать связь на уровне переговорных команд.