Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 сентября, 13:58

«Зависит от кураторов Зеленского»: В ГД раскрыли сроки трёхсторонних переговоров по Украине

Депутат Чепа спрогнозировал переговоры России, США и Украины до конца 2026 года

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Трёхсторонняя встреча России, США и Украины по урегулированию конфликта может состояться до конца 2026 года, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его оценке, проведение переговоров зависит от активности европейских лидеров, которые пытаются продвигать собственную повестку.

Трамп заявил о возможной трёхсторонней встрече с Путиным и Зеленским
Трамп заявил о возможной трёхсторонней встрече с Путиным и Зеленским

«Думаю, что здесь всё зависит от той активности, которую проявляют кураторы Зеленского — европейские лидеры, которые также присутствовали на встрече в Киеве», — отметил парламентарий в беседе с «Газетой.ru».

По словам депутата, площадкой для встречи в ближайшие месяцы вновь может стать Абу-Даби. При этом он указал на необходимость давления Брюсселя на Киев для принуждения к переговорам.

Абу-Даби снова в игре: В Кремле допустили проведение переговоров по Украине в ОАЭ
Абу-Даби снова в игре: В Кремле допустили проведение переговоров по Украине в ОАЭ

Напомним, ранее Кремль заявил о намерении возобновить трёхсторонние встречи России, США и Украины. Москва открыта к продолжению переговорного процесса и рассчитывает на аналогичную позицию Киева, отметил Дмитрий Песков.

Самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Госдума
  • ОАЭ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar