Трёхсторонняя встреча России, США и Украины по урегулированию конфликта может состояться до конца 2026 года, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его оценке, проведение переговоров зависит от активности европейских лидеров, которые пытаются продвигать собственную повестку.

«Думаю, что здесь всё зависит от той активности, которую проявляют кураторы Зеленского — европейские лидеры, которые также присутствовали на встрече в Киеве», — отметил парламентарий в беседе с «Газетой.ru».

По словам депутата, площадкой для встречи в ближайшие месяцы вновь может стать Абу-Даби. При этом он указал на необходимость давления Брюсселя на Киев для принуждения к переговорам.

Напомним, ранее Кремль заявил о намерении возобновить трёхсторонние встречи России, США и Украины. Москва открыта к продолжению переговорного процесса и рассчитывает на аналогичную позицию Киева, отметил Дмитрий Песков.