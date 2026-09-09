Песков: Встречи России, США и Украины по урегулированию будут возобновлены

Россия рассчитывает возобновить практику трёхсторонних встреч с США и Украиной по урегулированию конфликта. Москва открыта к продолжению переговорного процесса и надеется на такую же позицию Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Есть понимание, что мы будем встречаться. Будем возобновлять практику таких встреч. Это нужно. Мы к этому открыты», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, российская сторона также рассчитывает на открытость украинских представителей и продолжение миротворческих усилий со стороны Вашингтона.

При этом конкретной «дорожной карты» урегулирования пока нет. В Кремле говорят об общей инициативе и подтверждённой политической воле вернуться к трёхсторонним переговорам и надеются, что они возобновятся в обозримой перспективе.

Ранее Песков также заявлял, что Москва рассчитывает на возвращение к трёхстороннему формату с участием России, Украины и США и в конечном счёте — на достижение мирного урегулирования.

Последняя трёхсторонняя встреча представителей России, США и Украины состоялась 17 февраля в Женеве. Стороны обсуждали возможные параметры урегулирования украинского конфликта, однако о существенных прорывах по итогам переговоров не сообщалось. После женевского раунда трёхсторонние встречи были поставлены на паузу.