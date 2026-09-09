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Опубликовано 9 сентября, 11:43

Помощник Путина назвал приоритетный город для встречи по Украине

Ушаков назвал Абу-Даби приоритетной площадкой для встречи по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Столица ОАЭ Абу-Даби является приоритетной площадкой для встречи по украинскому урегулированию. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с ИС «Вести».

«Встречались наши представители, например, в Абу-Даби, вполне можно продолжить встречаться и там», — сказал он.

По словам Ушакова, сейчас обсуждается возобновление переговорного процесса, который был ранее. В том числе, речь идёт о трёхстороннем формате с участием США.

В Абу-Даби в начале 2026 года прошли два раунда трёхсторонних переговоров России, США и Украины: первый состоялся 23–24 января, второй — 4–5 февраля. Стороны обсуждали параметры урегулирования конфликта, в том числе территориальные вопросы, а также возможные механизмы прекращения огня и контроля за его соблюдением. Одним из конкретных результатов второго раунда стала договорённость об обмене 314 военнопленными — по 157 человек с каждой стороны, который состоялся 5 февраля. В ОАЭ заявили, что переговоры позволили выявить точки соприкосновения для дальнейшего диалога, однако ключевые разногласия между Москвой и Киевом сохранились.

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Никита Никонов
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