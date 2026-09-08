Швейцария заявила о готовности принять новые переговоры по Украине

Швейцария готова предоставить площадку для нового раунда переговоров по Украине. Встречу при необходимости могут провести на территории конфедерации. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер.

«Берн поддерживает любую дипломатическую инициативу, направленную на достижение справедливого и прочного мира на Украине», — отметил Эльчингер.

По его словам, швейцарские власти сохраняют контакты со всеми сторонами и готовы вновь предоставить свои дипломатические возможности для организации диалога.

При этом представитель МИД не уточнил, обращалась ли какая-либо из сторон к Берну с предложением провести следующую встречу. Возможные сроки и место нового раунда он также не назвал.

Россия, Украина и США уже проводили трёхсторонние консультации в Швейцарии. Предыдущий раунд прошёл в Женеве 17–18 февраля. Тогда швейцарская сторона предоставила площадку для переговоров, но сама в них не участвовала.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент объяснил центральную роль Вашингтона в переговорах по Украине позицией европейских стран. По его словам, в случае перехода к трёхстороннему формату именно США окажутся между российской и украинской сторонами, поскольку европейцы не хотят участвовать в таком процессе. При этом Бессент признал, что пока не может предсказать итог дипломатических усилий.