Глава Минфина США Бессент: ЕС не хочет участвовать в переговорах по Украине

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон оказался в центре переговоров по Украине из-за нежелания европейских стран участвовать в них. Об этом министр сказал на мероприятии Breitbart.

«Если мы перейдём к трёхсторонним переговорам, США окажутся в центре, поскольку европейцы не хотят участвовать», — заявил Бессент.

При этом американский министр признался, что пока не знает, чем в итоге завершится переговорный процесс.

Заявление прозвучало после нового телефонного разговора главы России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об итогах беседы сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, стороны также обсудили недавние поездки спецпосланника США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев.

Переговорный процесс по Украине активизировался после визитов американских представителей в Россию и на Украину. 5 сентября Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с Владимиром Путиным в Москве, а на следующий день провели переговоры с Владимиром Зеленским в Киеве. Стороны рассчитывают добиться прогресса в урегулировании конфликта до зимы, однако о конкретных договорённостях пока не сообщалось.