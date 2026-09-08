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Опубликовано 8 сентября, 17:10

Глава Минфина США Бессент: ЕС не хочет участвовать в переговорах по Украине

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон оказался в центре переговоров по Украине из-за нежелания европейских стран участвовать в них. Об этом министр сказал на мероприятии Breitbart.

«Если мы перейдём к трёхсторонним переговорам, США окажутся в центре, поскольку европейцы не хотят участвовать», — заявил Бессент.

При этом американский министр признался, что пока не знает, чем в итоге завершится переговорный процесс.

Заявление прозвучало после нового телефонного разговора главы России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об итогах беседы сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, стороны также обсудили недавние поездки спецпосланника США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев.

«Приехали с ещё худшими условиями»: На Украине истерика из-за условий переговоров Уиткоффа и Кушнера
«Приехали с ещё худшими условиями»: На Украине истерика из-за условий переговоров Уиткоффа и Кушнера

Переговорный процесс по Украине активизировался после визитов американских представителей в Россию и на Украину. 5 сентября Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с Владимиром Путиным в Москве, а на следующий день провели переговоры с Владимиром Зеленским в Киеве. Стороны рассчитывают добиться прогресса в урегулировании конфликта до зимы, однако о конкретных договорённостях пока не сообщалось.

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Николь Вербер
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