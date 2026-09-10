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Опубликовано 10 сентября, 13:10

Абу-Даби снова в игре: В Кремле допустили проведение переговоров по Украине в ОАЭ

Песков: ОАЭ могут стать площадкой для переговоров по Украине

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Объединённые Арабские Эмираты могут стать площадкой для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Наши друзья говорили, что готовы быть принимающей стороной для переговоров. Уверен, что ОАЭ будут на повестке дня как место проведения», — сказал представитель Кремля.

ОАЭ ранее уже выступали площадкой для российско-украинских контактов. В январе и феврале 2026 года в Абу-Даби проходили переговоры делегаций России, США и Украины, посвящённые поиску путей урегулирования конфликта.

По итогам одного из раундов стороны, в частности, договорились об обмене военнопленными. Москва и Киев 5 февраля передали друг другу по 157 человек.

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Ранее помощник президента Юрий Ушаков также допустил встречу по Украине в столице ОАЭ.

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Александр Юнашев
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