Абу-Даби снова в игре: В Кремле допустили проведение переговоров по Украине в ОАЭ

Объединённые Арабские Эмираты могут стать площадкой для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Наши друзья говорили, что готовы быть принимающей стороной для переговоров. Уверен, что ОАЭ будут на повестке дня как место проведения», — сказал представитель Кремля.

ОАЭ ранее уже выступали площадкой для российско-украинских контактов. В январе и феврале 2026 года в Абу-Даби проходили переговоры делегаций России, США и Украины, посвящённые поиску путей урегулирования конфликта.

По итогам одного из раундов стороны, в частности, договорились об обмене военнопленными. Москва и Киев 5 февраля передали друг другу по 157 человек.