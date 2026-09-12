Кушнер назвал вопрос территорий главным препятствием для переговоров по Украине

Территориальный вопрос остаётся самым сложным в консультациях по урегулированию конфликта на Украине. Его решение во многом зависит от ситуации на поле боя, заявил зять президента США Джаред Кушнер.

«Самый сложный вопрос — это по-прежнему территория», — сказал Кушнер.

По его словам, положение на линии боевого соприкосновения напрямую влияет на обсуждение территориальной темы. Других деталей возможного компромисса он не привёл.

Кушнер вместе со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом 5 и 6 сентября посетил Москву и Киев. Стороны проводили консультации по вопросам, связанным с возможным урегулированием конфликта.

Ранее сообщалось, что депутат Бундестага от «Альтернативы для Германии» Рюдигер Лукассен призвал Киев быть готовым к уступкам ради перехода к переговорам. Он отметил, что Украина по-прежнему заявляет о намерении восстановить территориальную целостность, однако, по его мнению, должна объяснить, каким способом рассчитывает достичь этой цели. Немецкий парламентарий также выступил за разграничение дипломатического процесса и дальнейшего применения военной силы, указав на необходимость компромиссов при переговорах.