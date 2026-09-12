«Нужно быть готовым что-то предложить»: В АдГ призвали Киев к болезненным уступкам

Украина должна быть готова чем-то поступиться, если действительно хочет перейти к переговорам. Такое мнение высказал депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Рюдигер Лукассен в интервью Neue Zürcher Zeitung.

По его словам, Киев по-прежнему называет своей целью восстановление территориальной целостности. Однако немецкий политик считает, что спустя четыре с половиной года конфликта Украине необходимо объяснить, как именно она намерена добиться этого результата.

Лукассен также призвал провести границу между дипломатией и дальнейшим применением военной силы. По его мнению, любые реальные переговоры предполагают готовность к компромиссам, даже если они окажутся болезненными.

Депутат АдГ отдельно раскритиковал дальнейшее финансирование Украины со стороны Германии. Он считает, что Берлину следует больше ресурсов направлять на собственный Бундесвер.

Лукассен также выступил за усиление стратегической самостоятельности Европы. По его мнению, европейские страны должны меньше зависеть от внешних центров силы при принятии решений по безопасности.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла выступил против участия Берлина в обеспечении Украины вооружением для ударов по российской территории. Особое возмущение политика вызвали беспилотники немецкого производства.