Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 сентября, 08:33

В АдГ забили тревогу из-за немецких дронов: Крупалла потребовал не помогать Киеву бить по России

Крупалла призвал Германию не поддерживать удары Украины по России

Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла выступил против участия Берлина в обеспечении Украины вооружением для ударов по российской территории. Особое возмущение политика вызвали беспилотники немецкого производства. Об этом он сообщил в интервью ZDF.

«Мы производим в Германии дроны, которые используются для нанесения ударов вглубь территории России, и мы категорически против этого», — сказал он.

Позиция АдГ, отметил сопредседатель партии, остаётся неизменной: организация выступает против поставок вооружений в регионы, где сохраняются кризисы и идут боевые действия.

«Ни на миллиметр»: Мерц отказался менять курс в отношении России после победы АдГ
«Ни на миллиметр»: Мерц отказался менять курс в отношении России после победы АдГ

Ранее сообщалось, что победа «Альтернативы для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт может свидетельствовать о заметном сдвиге в политических настроениях страны. Столь сильный результат партии способен стать тревожным сигналом для Киева на фоне возможных изменений в европейской политике.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Украина
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar