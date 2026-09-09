В АдГ забили тревогу из-за немецких дронов: Крупалла потребовал не помогать Киеву бить по России
Крупалла призвал Германию не поддерживать удары Украины по России
Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла выступил против участия Берлина в обеспечении Украины вооружением для ударов по российской территории. Особое возмущение политика вызвали беспилотники немецкого производства. Об этом он сообщил в интервью ZDF.
«Мы производим в Германии дроны, которые используются для нанесения ударов вглубь территории России, и мы категорически против этого», — сказал он.
Позиция АдГ, отметил сопредседатель партии, остаётся неизменной: организация выступает против поставок вооружений в регионы, где сохраняются кризисы и идут боевые действия.
Ранее сообщалось, что победа «Альтернативы для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт может свидетельствовать о заметном сдвиге в политических настроениях страны. Столь сильный результат партии способен стать тревожным сигналом для Киева на фоне возможных изменений в европейской политике.
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