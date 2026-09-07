«Ни на миллиметр»: Мерц отказался менять курс в отношении России после победы АдГ

Победа «Альтернативы для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт не изменит политику Берлина в отношении Москвы и помощи Киеву. Об этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил на пресс-конференции.

«Я ни на миллиметр не отступлю от своего базового убеждения в том, что мы должны защищать нашу свободу, и именно сейчас — в том числе от России. Мне, вероятно, придется объяснять это гораздо больше и гораздо интенсивнее», — сказал он.

Глава правительства подтвердил, что поддержка Украины продолжится. Рост популярности оппозиции, по его словам, потребует активнее объяснять гражданам выбранный курс.

Отдельно канцлер ответил на критику из-за поспешных публичных обвинений после обнаружения беспилотников в аэропорту Лейпциг/Галле. Он настаивает, что сознательно решил оперативно обнародовать сведения, которые назвал результатами расследования.

Мерц признал, что его решение могли счесть тактически неверным, однако он не хотел откладывать публикацию сведений и выводов из них. Канцлер намерен и впредь действовать так же.

Ранее Life.ru писал, что Мерц признал «драматическое поражение» ХДС на выборах в Саксонии-Анхальт. На заседании партийного руководства он призвал открыто обсудить проблемы и сохранить единство. Возможность сотрудничества с АдГ канцлер отверг.