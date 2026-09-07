Мерц признал «драматическое поражение» ХДС на выборах в Саксонии-Анхальте
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Канцлер Германии Фридрих Мерц признал «драматическое поражение» Христианско-демократического союза (ХДС) на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальте. Об этом сообщает Bild.
На заседании федерального правления партии Мерц заявил, что результат стал для ХДС серьёзным сигналом и означает «глубокий переломный момент». По его словам, руководству необходимо открыто обсуждать существующие проблемы и при этом сохранять единство.
Канцлер также призвал однопартийцев учитывать последствия публичной критики ХДС. Он отметил, что подобные заявления, направленные против собственной партии, наносят ей дополнительный ущерб.
Отдельно Мерц высказался о партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). По его словам, её целью является «полное уничтожение ХДС», поэтому о сотрудничестве между двумя политическими силами не может идти речи.
Результаты выборов в Саксонии-Анхальте стали для ХДС поводом для серьёзного внутреннего обсуждения дальнейшей стратегии партии. Мерц подчеркнул, что справиться с последствиями поражения можно только при сохранении партийного единства.
Ранее сопредседатель АдГ Тино Хрупалла заявил, что кандидат партии Ульрих Зигмунд займёт пост премьер-министра Саксонии-Анхальт. Таким образом, АдГ впервые в истории получила своего премьера в одной из федеральных земель Германии.
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