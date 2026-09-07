Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил о планах добиваться изменения санкционной политики и восстановления отношений с Россией после победы АдГ на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт.

«Мы хотим, чтобы у нас снова были хорошие отношения с Россией», — сказал политик в эфире телеканала ARD.

По его словам, для этого партия намерена оказывать давление на федеральное правительство Германии через Бундесрат. Хрупалла отметил, что АдГ рассчитывает сформировать правительство в регионе и будет искать партнёров среди других политических сил.

«Мы направим предложения о диалоге всем партиям. Там и посмотрим, кто отвергнет нашу протянутую руку», — заявил сопредседатель движения.

Он также призвал ХДС сделать выводы после неудачного результата на выборах. По мнению политика, главной задачей нового руководства должно стать стабильное управление Саксонией-Анхальт.

Переговоры о возможном формировании коалиции должны начаться на этой неделе. Хрупалла выразил уверенность, что кандидатом на пост премьер-министра земли станет Ульрих Зигмунд.

Сопредседатель АдГ Тино Хрупалла и ранее выступал за изменение подхода Берлина к отношениям с Москвой. В феврале 2026 года он заявил, что Германии и другим западным странам следует вернуться к диалогу с Россией, отметив необходимость вновь рассматривать РФ как часть европейского пространства.