Предварительные итоги выборов в парламент Саксонии-Анхальт стали унижением для канцлера Германии Фридриха Мерца и правящей коалиции страны. Так результаты голосования оценил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, успех «Альтернативы для Германии» (АдГ) показал высокомерие, недальновидность, воинственность, некомпетентность и лицемерие действующей немецкой власти. Дмитриев назвал результат партии исторической победой.

После этого глава РФПИ сравнил положение Мерца с ситуацией бывшего премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

«Униженный Мерц только что стал Киром Стармером», — написал Дмитриев в соцсети Х.

Ранее сопредседатель АдГ Тино Хрупалла заявил, что кандидат партии Ульрих Зигмунд займёт пост премьер-министра Саксонии-Анхальт. Таким образом, АдГ впервые в истории получила своего премьера в одной из федеральных земель Германии.