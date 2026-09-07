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Опубликовано 6 сентября, 21:57

Дмитриев назвал победу АдГ на выборах в Германии унижением для Мерца

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marco Iacobucci Epp

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marco Iacobucci Epp

Предварительные итоги выборов в парламент Саксонии-Анхальт стали унижением для канцлера Германии Фридриха Мерца и правящей коалиции страны. Так результаты голосования оценил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, успех «Альтернативы для Германии» (АдГ) показал высокомерие, недальновидность, воинственность, некомпетентность и лицемерие действующей немецкой власти. Дмитриев назвал результат партии исторической победой.

После этого глава РФПИ сравнил положение Мерца с ситуацией бывшего премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

«Униженный Мерц только что стал Киром Стармером», — написал Дмитриев в соцсети Х.

«Начало конца Мерца»: АдГ получила лучший результат в истории на выборах в Саксонии-Анхальт
«Начало конца Мерца»: АдГ получила лучший результат в истории на выборах в Саксонии-Анхальт

Ранее сопредседатель АдГ Тино Хрупалла заявил, что кандидат партии Ульрих Зигмунд займёт пост премьер-министра Саксонии-Анхальт. Таким образом, АдГ впервые в истории получила своего премьера в одной из федеральных земель Германии.

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Лия Мурадьян
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