Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) уверенно побеждает на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт, набирая 44,5% голосов, свидетельствуют данные экзитпола телеканала ARD. Это лучший результат АдГ на региональных выборах в Германии за всю историю партии.

По сравнению с выборами 2021 года поддержка АдГ выросла на 23,7 процентного пункта. Правящий Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Фридриха Мерца занял второе место с 18,5% — это худший результат партии в регионе, она потеряла половину голосов по сравнению с прошлыми выборами.

Третье место у Левой партии (9,5%), социал-демократы (СДГП) получили лишь 8% — также антирекорд. «Зелёные» проходят в парламент с 9%. Партия BSW (бывшая «Союз Сары Вагенкнехт») балансирует на уровне 5% и может преодолеть барьер.

Ранее Life.ru рассказывал, что ещё до голосования в ФРГ прогнозировали «начало конца» для канцлера Фридриха Мерца после провала ХДС на региональных выборах. Около 150 человек собрались у промышленного комплекса Лойна в Саксонии-Анхальт, куда канцлер Фридрих Мерц приехал на закрытую встречу с местными однопартийцами перед региональными выборами. При отъезде часть толпы скандировала «Проваливай!», хотя не все поддерживали протест, а одна свидетельница заявила, что ей стыдно за кричавших.