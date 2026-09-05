Европейские политики указывают на «российский след» во всех инцидентах, чтобы отвлечь внимание от собственных неудач. Об этом написал в своей редакторской статье главный редактор итальянской газеты Il Fatto quotidiano Марко Травальо, связав выпады канцлера Германии Фридриха Мерца и главы МИД Италии Антонио Таяни с падением рейтингов.

«Рейтинг ХДС [канцлера ФРГ Фридриха] Мерца на минимуме, тогда как «Альтернатива для Германии» может получить до 40%. И кого обвиняет канцлер за беспилотник со взрывчаткой, который не взорвался? Русских — без доказательств и сам в это не веря. В Италии [министр иностранных дел Антонио] Таяни на фоне падающих рейтингов кого обвиняет? Опять русских — за якобы попытки вмешательства в наши выборы», — написал журналист.

Травальо подчеркнул, что доказательств причастности России к этим инцидентам нет. Он назвал подобное поведение политиков «проекцией» — примитивным психологическим механизмом, при котором пациент приписывает другим свои действия .

Ранее Life.ru рассказывал, что Марко Травальо уже критиковал европейские власти за бездоказательные обвинения в адрес России, в частности, в связи с ударом ВСУ по колледжу в Старобельске. Он, по его мнению, был совершён европейским оружием, из-за чего ЕС предпочёл отмолчаться .