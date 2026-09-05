Кипрский журналист Алекс Христофору объяснил угрозы Владимира Зеленского в адрес российской гражданской авиации критической ситуацией для Вооружённых сил Украины на линии боевого соприкосновения. Соответствующий анализ он опубликовал в своих социальных сетях.

По мнению Христофору, именно события на передовой стали причиной резких заявлений украинского лидера. Журналист охарактеризовал положение ВСУ как «действительно очень плохое», назвав происходящее источником возникшей «истерии».

Христофору также утверждает, что российские войска приближаются к освобождению ключевых населённых пунктов в ДНР и Запорожской области. При этом, по его оценке, среди украинских военнослужащих наблюдается «полная неразбериха».

1 сентября Владимир Зеленский обратился к международным авиакомпаниям, чьи самолёты используют российское воздушное пространство, с призывом учитывать угрозу атак беспилотников. В ответ президент России Владимир Путин назвал эти слова «заявкой на государственный терроризм».