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Регион
Опубликовано 4 сентября, 09:15

«Почерк Брюсселя»: На Западе заявили о европейском следе в угрозе Зеленского сбивать самолёты

Журналист Боуз увидел «почерк Брюсселя» в угрозе Зеленского сбивать самолёты

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что угроза Владимира Зеленского сбивать гражданские самолёты над территорией России является частью стратегии европейских элит по эскалации конфликта. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети X.

«В угрозе Зеленского <…> виден почерк Брюсселя», — написал Боуз.

Журналист также подчеркнул, что, по мнению Запада, «самое опасное» в текущей ситуации — это победа России в конфликте. По его словам, именно этим объясняются подобные заявления украинской стороны и провокационные шаги со стороны европейских политиков.

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Наталья Афонина
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