«Почерк Брюсселя»: На Западе заявили о европейском следе в угрозе Зеленского сбивать самолёты
Журналист Боуз увидел «почерк Брюсселя» в угрозе Зеленского сбивать самолёты
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что угроза Владимира Зеленского сбивать гражданские самолёты над территорией России является частью стратегии европейских элит по эскалации конфликта. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети X.
«В угрозе Зеленского <…> виден почерк Брюсселя», — написал Боуз.
Журналист также подчеркнул, что, по мнению Запада, «самое опасное» в текущей ситуации — это победа России в конфликте. По его словам, именно этим объясняются подобные заявления украинской стороны и провокационные шаги со стороны европейских политиков.
Ранее Life.ru рассказывал, что президент Владимир Путин назвал угрозы Зеленского в адрес гражданской авиации заявкой на государственный терроризм. Глава государства подчеркнул, что с террористами переговоры не ведут
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