Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что угроза Владимира Зеленского сбивать гражданские самолёты над территорией России является частью стратегии европейских элит по эскалации конфликта. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети X.

Журналист также подчеркнул, что, по мнению Запада, «самое опасное» в текущей ситуации — это победа России в конфликте. По его словам, именно этим объясняются подобные заявления украинской стороны и провокационные шаги со стороны европейских политиков.