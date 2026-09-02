«Резать, не дожидаясь перитонита»: безумный ультиматум Зеленского по самолётам — его смертный приговор Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, как мания величия и лудоманская жажда отыграться толкают Зеленского на государственный терроризм, а ковёр на заднем дворе становится всё ближе. 19345 19345 Зеленский проиграл всё, но хочет сбивать гражданские рейсы, чтобы отыграться. Обложка © ТАСС / Efrem Lukatsky / АР, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Как я всегда не устаю повторять, «терроризм – это оружие проигравших». И Зеленский нам это наглядно демонстрирует. На фоне рушащегося фронта, на фоне провала «принуждения России к миру», на фоне морской блокады Украины и добивания остатков её экономики, на фоне перестрелок между СБУ и ГУР в центре Киева – он продолжает пытаться эскалировать. После каждой очередной эскалации положение режима Зеленского становится всё хуже – но он не может остановиться.

Такое бывает среди лудоманов. Чрезмерно азартный человек, проиграв крупную сумму, не останавливается, чтобы сохранить остатки, а продолжает играть, в безумных попытках отыграться, повышая и повышая ставки (забираясь всё глубже в долги и хороня своё будущее и будущее своих близких).

У Зеленского это усугубляется ещё и бредом (манией) величия. Как же так, я, второй Черчилль и второй Гитлер, щит Европы и напёрсток Америки, такой высокий, красивый и умный (я издеваюсь, причём непрерывно) и вдруг проиграю этим русским недолюдям. Играл Наполеона, а кончу как Гитлер, завернувшись в ковёр?! Ниможедбыть! Нихачу!

И чем больше он эскалирует, тем ковёр на заднем дворе становится ближе.

В этот раз Зеленский, поверив в свою неуязвимость (Гитлер тоже до поры думал, что «меня хранит для высшей миссии сама судьба!»), заявил открытым текстом, что будет пытаться сбивать самолёты гражданской авиации над территорией России, включая иностранные. То есть в первую очередь китайские, но и турки с остальными тоже могут попасть под прицел безумных лузеров.

Как уже успел отреагировать на это президент России Владимир Путин, это государственный терроризм. И добавил, что с террористами мы переговоров не ведём.

Я, в меру своего скромного понимания, считаю, что теперь любые старые договорённости о неприкосновенности Зеленского прекращают быть. И можно физически ликвидировать всю административно-командную структуру недорейха, как минимум, причастную к принятию таких решений и приведению их в действие. Как по мне, то желательно превентивно. Резать, не дожидаясь перитонита и жертв среди гражданских (в том числе иностранных).

Собственно, мы писали о том, что данный режим террористический, больше двенадцати лет (как минимум, начиная с массового убийства одесситов, оставшегося безнаказанным).

И да, киевскому режиму не привыкать сбивать самолёты. Первым был ещё Кравчук, когда сбили гражданский самолёт с гражданами Израиля на борту. Потом был рейс MH-17 Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines (как мы знаем, установок ПВО Бук-2 у ополченцев Донбасса не было, они были только у ВСУ). И, наконец, сбитый режимом Зеленского над Белгородской областью борт с военнопленными украинскими солдатами, которых везли на обмен.

Поэтому не стоит ждать, когда они начнут пытаться осуществлять теракты ещё и в этом направлении, нужно мочить их в сортирах превентивно. В лучших традициях. Террористы, видимо, забыли судьбу Дудаева, Басаева и Хаттаба. Пора напомнить.

Авторы Александр Роджерс