«Выпускайте Берлагу»: как главшпион летел спасать Путина, а Урсула решила обобрать европейцев Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, как «самый честный главшпион» решил спасать Путина, но его даже на порог не пустили, экономических угрозах Бессента, европейском грабеже и о том, что ждёт Запорожье после видео Зеленского. 29 августа, 21:20 14548 14548 Путина никто не обманул, а Европа готовит грабёж: шокирующие итоги тихой недели. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Уходящая неделя отметилась очередными «несобытиями», которые говорят о происходящем зачастую даже больше, чем если бы что-то произошло.

Например, в Москву с «секретным» визитом прилетал глава ЦРУ Рэтклифф. Визит настолько секретный, просто жуть. Огромный военный транспортник, который он использовал для транспортировки своей тушки в Москву, ведь совершенно незаметная штука.

Версии, зачем он прилетал, одна смешнее другой. «Просить перемирия на Украине», «просить перестать поддерживать Иран», «предупреждать, чтобы Путин не смел нападать на Прибалтику» (а он собирался? зачем ему это?) и даже «отменять осеннюю мобилизацию в России» (которую никто и не планировал проводить — анекдот про «разгонять крокодилов» помните?).

Но самая смешная версия из всех – это «Рэтклифф прилетел сообщить Путину страшную правду о том, как Россия проигрывает». Путина ведь обманывают все подряд — и военные, и правительство. И только самый честный американский главшпион может открыть ему глаза, что Украина на самом деле перемагает, потери уже в несколько миллионов (в России традиционно убили всех человек), а российская экономика порвана в клочья, задушена, уничтожена и так далее по методичке. Я просто выл в цистерну от восторга, насколько незамутнённые идиоты выдумывают подобный бред.

Причём что делает эту версию ещё смешнее — Путин с Рэтклиффом вообще не встречался. Вроде как с американцем разговаривал глава СВР Нарышкин и, возможно, ещё глава ФСБ Бортников (но это не точно). Именно те, кто «обманывает Путина» больше всех.

Впрочем, Рэтклифф улетел несолоно хлебавши, получив отказ. И даже не столь важно, что он там предлагал, просил или пытался угрожать. Значимы две вещи — что ему отказали. И что дела у американцев настолько плохи, что им приходится внеурочно выпускать Берлагу. То есть Рэтклиффа.

Ах, да! Ещё важно, что о визите Рэтклиффа не предупредили ни многих чиновников в Белом доме, ни европейских «партнёров». То есть это не часть какой-то долгосрочной стратегии, а «пожарные меры».

Следующим знаковым «несобытием» было выступление министра финансов США Скотта Бессента, который пугал всех «экономическим Д-днём» против Ирана. Если кто забыл, то D-day — это высадка союзников в Нормандии 6 июня 1944 года. Заметьте, США не ввели вторичные санкции против всех, кто торгует с Ираном, а только озвучили угрозу этого!

И это, опять же, свидетельствует тоже сразу о двух вещах. Во-первых, что военным путём подавить Иран не получается, запасы дальнобойных ракет и ПВО истощены, поэтому приходится переходить к санкционной риторике (как будто это когда-то помогало).

Во-вторых — что сразу ввести санкции против всех стран, которые взаимодействуют с Ираном (а это кроме России и Китая ещё и Индия, Саудовская Аравия, Оман и ряд других стран региона, включая Египет, Турцию и Пакистан), «героям страшно». США ещё не оправились после предыдущих нескольких раундов торговых войн против Китая (микросхемы, редкоземы и целый ряд других товаров, которые они сами не добывают и не производят, у них до сих пор «болит»). Плюс к этому Верховный суд США только недавно отменил очередные предыдущие тарифы Трампа как незаконные. Поэтому всё, что может Белый дом, — это «грозить южному централу, сидя у себя дома».

Ещё тот же Бессент заявил, что готов и дальше выкупать долговые обязательства США, потому что их больше никто не хочет покупать. Брать у самого себя в долг — это, конечно, потужно. Но нужно учитывать, что заявленный триллион, который они готовы потратить на выкуп «трэжерис», — это единственный триллион, который у них потенциально есть. А если этого не хватит, чтобы остановить сброс американских долговых обязательств различными участниками рынка, то «трэжерис» (сокровища) скоро можно будет смело переименовывать в «гарбедж» (мусор).

Уже даже появился термин «трэжерис виджиланти», то есть «следящие за трэжерис», — это крупные владельцы американского госдолга, которые сейчас внимательно следят за ситуацией в готовности сбрасывать эти самые «сокровища», если они продолжат валиться.

Параллельно с этим в Европе Урсула толкнула речь, в которой заявила, что «у этих европейцев что-то слишком много сбережений (кто-то слишком гузяво живёт, а там Зеленский голодает и скитается!), надо на них наложить лапу».

После такого заявления, по идее, все, у кого капитал в европейских банках и активах, должны, теряя тапки, бежать переводить свои активы в другие юрисдикции, пока до них не добрались загребущие ручки воровки Урсулы.

Ну и, конечно, это вопиющее доказательство того, что с финансами в ЕС всё очень и очень плохо (раз заговорили про экспроприации).

Напоследок, раз мы уже вспомнили про Зеленского, оно записало очередное видео, на этот раз на фоне стелы с надписью «Запорожье». Правда, нейросетка заглючила и в фоне из воздуха возникали грузовики, но до сих пор есть дикие военкуры, которые кудахчут, что и возле Купянска он тоже реально был. Впрочем, в этом «несобытии» главное другое. Как гласит народная примета, если Зеленский фоткался на фоне названия города — то Украина вскоре этот город теряет. Так что в ближайшее время (наши уже потихоньку освобождают Орехов, последний бастион перед областным центром) ждём Запорожье в родной гавани, давно пора. Будут «потомки запорожских кизяков» без Запорожья…

Авторы Александр Роджерс