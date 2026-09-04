Мерцу пришлось терпеть «тёплый» приём от избирателей. Снова

Около 150 человек собрались у промышленного комплекса Лойна, который посетил канцлер Германии Фридрих Мерц. При отъезде политика часть толпы начала скандировать: «Проваливай!», сообщает Bild.

Глава правительства приехал в Саксонию-Анхальт перед выборами в региональный парламент, назначенными на 6 сентября. На территории предприятия он провёл закрытую встречу с представителями местного отделения Христианско-демократического союза.

Среди собравшихся находились туристы, местные жители и предполагаемые сторонники оппозиционной «Альтернативы для Германии». Мерц не стал общаться с людьми и отказался останавливаться для совместных фотографий. Когда канцлер направился к автомобилю, раздались протестные выкрики. При этом лозунг поддержали не все. Одна из случайных свидетельниц заявила, что ей стыдно за кричавших и они просто оказались громче остальных.

Руководство ХДС ранее решило практически не привлекать Мерца к предвыборным мероприятиям в регионе из-за опасений столкнуться с недовольными избирателями. Поездка в Лойну стала для него последней перед голосованием.

Согласно опросу исследовательской группы Wahlen для ZDF, АдГ поддерживает 41% респондентов, а ХДС — 23%. При таком результате оппозиционная партия может впервые получить большинство в региональном парламенте и претендовать на формирование правительства.

Ранее Life.ru писал, что выборы в Саксонии-Анхальт могут стать началом конца для правительства Мерца. Возможный успех АдГ способен серьёзно ослабить позиции канцлера на федеральном уровне.