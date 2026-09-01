Канцлер Германии Фридрих Мерц оказался на последней строчке рейтинга популярности немецких политиков. Такие данные привёл социологический институт INSA, проводивший исследование по заказу газеты Bild.

Респондентов просили оценить политиков по шкале от нуля до десяти, где ноль означает «очень плохой», а десять — «очень хороший». Всего в список вошли двадцать деятелей, которых расставили по среднему баллу.

Мерц набрал лишь 2,57 балла и замкнул рейтинг. Лидером стал министр обороны страны Борис Писториус с 4,81 балла. Второе место занял премьер-министр Баден-Вюртемберга Джем Оздемир (4,33 балла), третье — глава Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст (4,1 балла).

Из представителей оппозиции сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель получила 3,78 балла и заняла десятую строчку. Основательница объединения «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт с 3,54 балла оказалась на тринадцатом месте.

Опрос проходил с 28 по 31 августа. Число участников и статистическую погрешность институт не раскрыл.

Недавно Фридрих Мерц в очередной раз отличился как чуткий политик, который тонко чувствует боль избирателей. Канцлер заявил, что расходы на оборону для Берлина сейчас важнее дальнейшего увеличения родительских пособий. По его словам, бундесвер пока не обладает нужной степенью боеготовности, поэтому дополнительные средства пойдут прежде всего на укрепление армии.