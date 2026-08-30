Танки дороже материнства: Мерц честно признал, что спонсирование военной машины важнее пособий

Расходы Германии на оборону сейчас важнее дальнейшего увеличения родительских пособий. Такую позицию высказал канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью ARD.

По словам главы правительства, бундесвер пока не обладает той степенью боеготовности, которая необходима стране. Поэтому дополнительные средства в ближайшие годы Берлин намерен направлять прежде всего на укрепление армии.

«Какой прок от самого щедрого родительского пособия, если мы потеряем свободу и мир в Европе окажется под угрозой?» — заявил Мерц.

Канцлер признал, что значительная часть роста оборонных расходов финансируется за счёт заимствований. Однако, по его мнению, эффект от таких вложений проявится постепенно, поскольку власти пытаются компенсировать многолетнее недофинансирование вооружённых сил.

Ранее Life.ru писал о проблемах бундесвера с комплектованием армии. Вооружённые силы Германии столкнулись одновременно с нехваткой молодых военнослужащих и избытком старших офицеров. Значительная доля оборонного бюджета при этом уходит на содержание командного состава. На фоне этих проблем Берлин продолжает увеличивать военные расходы и закупки вооружений. В июле Мерц также объявил о договорённости с США по размещению в Германии ракет Tomahawk.