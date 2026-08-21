Бундесвер столкнулся с избытком старших офицеров и нехваткой молодых

Бундесвер столкнулся с нехваткой молодых военнослужащих на фоне роста численности армии. При этом в вооружённых силах ФРГ образовался избыток офицеров старшего звена, пишет Die Welt.

По данным издания, длительная служба военных высоких званий мешает продвижению молодых военнослужащих по карьерной лестнице. Одновременно значительная часть оборонного бюджета уходит на зарплаты командного состава.

Министр обороны Германии Борис Писториус пытается решить проблему не только за счёт набора новобранцев, но и удержания действующих контрактников и кадровых военных, срок службы которых подходит к концу.

С апреля Писториус лично направляет письма унтер-офицерам и офицерам, предлагая им продолжить службу. В Минобороны утверждают, что в 2025 году благодаря индивидуальным консультациям несколько тысяч военнослужащих разных званий и специальностей согласились остаться в армии.

При этом, по свежим данным Die Welt, к концу июля численность Бундесвера достигла около 186,7 тысячи военнослужащих — это максимум за 13 лет.

Ранее Германия столкнулась с нехваткой около двух тысяч военнослужащих при формировании тяжёлой бригады в Литве. Подразделение пока укомплектовано добровольцами лишь на 60%, а всего Берлин планирует разместить в республике группировку численностью 5–6 тысяч бойцов.