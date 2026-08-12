«Число отказников растёт»: Немцы заваливают власти письменными отказами от службы в Бундесвере

Число граждан Германии, отказавшихся проходить военную службу по призыву, выросло вдвое за семь месяцев 2026 года. Как указывает агентство Evangelischer Pressedienst, в Федеральное ведомство по делам семьи и гражданским обществам поступило 8302 заявления, а за весь минувший год — 3879.

При этом пока служба в Бундесвере остаётся добровольной, однако последние законодательные изменения позволяют федеральным властям ввести обязательную воинскую повинность. Такое возможно в случае нехватки личного состава или при ухудшении ситуации с безопасностью. Несмотря на это, согласно конституции, каждый немец имеет право не надевать форму по соображениям совести.

«Число отказников от военной службы значительно растет», — говорится в публикации.

Ранее стало известно о катастрофическом падении рейтинга федерального канцлера Фридриха Мерца. Он оказался на последнем месте в рейтинге популярности немецких политиков. Действующий глава правительства получил всего 2,6 балла из десяти.