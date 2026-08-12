В Германии предложили разрешить кибератаки против российских производителей БПЛА

Депутат Бундестага Марк Хенрихманн предложил расширить полномочия немецких спецслужб и разрешить им проводить кибератаки против российских производителей беспилотников. По его мнению, одного сбора разведывательной информации о предприятиях, выпускающих БПЛА, Германии уже недостаточно. Об этом сообщает Die Welt.

Хенрихманн считает, что спецслужбам ФРГ необходимо предоставить возможность заранее выводить из строя ударные беспилотники или даже предприятия, на которых они производятся.

«Лучший беспилотник — это тот, который никогда не поднимается в воздух и никогда не сможет угрожать Германии», — сказал он.

Заявление прозвучало на фоне инцидентов с беспилотниками в Германии. В частности, расследование продолжается после обнаружения дрона со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига. Похожий инцидент позже произошёл в аэропорту Ганновер-Лангенхаген. Немецкие власти рассматривают произошедшее как серьезную угрозу транспортной инфраструктуре страны.