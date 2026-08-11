Таинственный беспилотник наделал шуму в ещё одном аэропорту Германии

Работа аэропорта Ганновер-Лангенхаген в Германии была приостановлена более чем на два часа из-за неопознанного беспилотника. Дрон смог обойти системы обнаружения полиции, сообщает Der Spiegel. Первым его заметил сотрудник грузовой компании, затем — полицейские патрули. Аэропорт полностью закрыли около четырёх утра по местному времени.

После закрытия северную взлётно-посадочную полосу открыли, но через несколько минут дрон появился снова — на этот раз над зданием авиакомпании TUI Fly, а затем над перроном. В последний раз его зафиксировали около 4:40 утра. Полностью работа аэропорта возобновилась только в 5:20. Грузовой самолёт был вынужден изменить маршрут, несколько рейсов перенесли.

Полиция пришла к выводу, что дрон не принадлежит к известным гражданским моделям и способен обходить средства обнаружения. В Spiegel отмечают, что федеральная полиция не смогла защитить аэропорт с помощью имеющегося оборудования для противодействия дронам.

Ранее Life.ru сообщал, что самолёт Як-40, принадлежащий «Вологодскому авиапредприятию», прервал рейс в Москву по технической причине. Согласно выводам Росавиации, сбой произошёл из-за того, что в оборудование во время длительного простоя попали насекомые.