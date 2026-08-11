Насекомые заставили летевший в Москву самолёт вернуться в Вологду

Самолёт Як-40 авиакомпании «Вологодское авиапредприятие» прервал рейс в столицу из-за технического сбоя. Расследование Росавиации установило, что отказ оборудования спровоцировали насекомые, попавшие в систему во время долгой стоянки.

Борт с 19 пассажирами и тремя членами экипажа вылетел в Москву, но почти сразу после набора высоты начались неполадки. Сначала не включился кондиционер, а следом отказала основная система регулировки давления.

Экипаж задействовал дублирующий контур, однако восстановить контроль над ситуацией не удалось. Руководство полетёв разрешило продолжить путь на эшелоне не выше 4000 метров, но устранить ошибку в воздухе так и не вышло.

Командир воздушного судна принял решение возвращаться в аэропорт вылета. Только спустя время специалисты выяснили истинную причину инцидента.

Как показала проверка, насекомые забили систему регулировки давления. Произошло это в период, пока лайнер долго оставался без движения на земле.