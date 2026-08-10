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10 августа, 11:22

В аэропорту Тюмени ввели временные ограничения на полёты

Обложка © Wikipedia / Kippo72

Обложка © Wikipedia / Kippo72

Аэропорт Тюмени временно ограничил приём и отправку воздушных судов. О введении режима сообщили в Росавиации, уточнив, что мера связана с обеспечением безопасности полётов.

Режим действует в аэропорту Рощино. На время его введения воздушные суда не принимают и не отправляют. О продолжительности действия ограничений, помимо необходимости обеспечить безопасность полётов, ведомство пока не сообщило.

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Ранее режим беспилотной опасности ввели и в Омской области. Жителям также напомнили о необходимости сообщать о происшествиях по единому номеру экстренных служб 112. На фоне введённого режима ограничения затронули работу аэропорта Омска.

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Милена Скрипальщикова
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