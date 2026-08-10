В Омской области объявили опасность БПЛА, аэропорт Омска ограничил полёты

Беспилотная опасность объявлена на территории Омской области. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко со ссылкой на данные Министерства обороны России.

«По данным Министерства обороны России, зафиксирована беспилотная опасность. Прошу соблюдать меры безопасности», — написал Хоценко.

Глава региона также призвал жителей оперативно сообщать обо всех происшествиях по единому номеру экстренных служб 112. На фоне объявленной опасности в аэропорту Омска временно ограничили приём и выпуск самолётов. Ограничения введены для обеспечения безопасности полётов.

Для Омской области это не первое подобное предупреждение за лето. В начале июля регион подвергся атаке беспилотников: тогда, по словам Хоценко, большая часть дронов была уничтожена средствами ПВО, несколько аппаратов достигли северного промышленного узла Омска.

Ранее Life.ru сообщал об атаке беспилотников на Омск 6 июля. Тогда губернатор заявил об атаке на Омский НПЗ и призвал жителей ориентироваться только на официальную информацию.