Минобороны: ПВО РФ за сутки сбила 1 134 украинских дрона и 11 авиабомб

Накануне Минобороны сообщало о массированной атаке беспилотников на российские регионы. Life.ru писал, что за 12 часов силы ПВО сбили 285 украинских дронов, в том числе над Крымом, Подмосковьем, Белгородской, Курской, Брянской и другими областями. Уже в ночь на 10 августа восемь беспилотников были сбиты на подлёте к Москве. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на местах падения обломков работали экстренные службы.