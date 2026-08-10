Минобороны: ПВО РФ за сутки сбила 1 134 украинских дрона и 11 авиабомб
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Российские средства ПВО за последние сутки сбили 1 134 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, по данным ведомства, расчёты противовоздушной обороны перехватили 11 управляемых авиационных бомб.
Накануне Минобороны сообщало о массированной атаке беспилотников на российские регионы. Life.ru писал, что за 12 часов силы ПВО сбили 285 украинских дронов, в том числе над Крымом, Подмосковьем, Белгородской, Курской, Брянской и другими областями. Уже в ночь на 10 августа восемь беспилотников были сбиты на подлёте к Москве. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на местах падения обломков работали экстренные службы.
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