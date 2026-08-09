Массированный удар по Одессе продолжался 45 минут: 20 ракет и 70 БПЛА поразили цели

В ночь на 9 августа российские войска нанесли масштабный удар по инфраструктурным объектам Одессы. Атака длилась 45 минут и включала применение более 20 баллистических ракет и 70 дронов «Герань». В результате операции были поражены топливные хранилища в Белярах и Новых Белярах, а также военные склады в портах Одессы и Черноморска.

Кроме того, повреждения получил портовый перевалочный комплекс. Местные жители сообщали о перебоях с электричеством и характерных вспышках, свидетельствующих о попаданиях по энергетическим объектам, пишет Telegram-канал «Изнанка».

В результате массированного удара по Одесской области был повреждён стратегически важный мост в районе населенного пункта Маяки. Как сообщает Telegram-канал «Военная сводка», этот объект играл ключевую роль в логистике Украины после блокировки черноморских портов, обеспечивая связь с дунайскими терминалами. На данный момент движение по мосту остановлено. Эксперты отмечают, что повреждение этой переправы существенно затрудняет экспортные возможности страны и нарушает внутренние логистические цепочки.

Ранее сообщалось об ударах по объектам морской инфраструктуры на Украине в ночь на 9 августа. В результате поражения оказались цели, связанные с материально-техническим обеспечением украинских сил. В Одесском порту были уничтожены крупные хранилища горюче-смазочных материалов и военного имущества.