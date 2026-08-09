Зеленский заявил о разрушениях в Одессе и Павлограде после ночного удара ВС РФ

Владимир Зеленский официально подтвердил факт повреждения критической инфраструктуры в Одессе и Павлограде. В своём Telegram-канале глава государства сообщил о серьёзных разрушениях. В частности, в Одессе зафиксирован значительный ущерб портовой инфраструктуры, а профильные службы уже приступили к восстановительным работам по подаче электроэнергии.

Отдельно глава Украины сообщил о последствиях в Павлограде Днепропетровской области. Там также зафиксированы серьёзные повреждения энергетической инфраструктуры.

Ранее сообщалось об ударах по объектам морской инфраструктуры на Украине в ночь на 9 августа. В результате поражения оказались цели, связанные с материально-техническим обеспечением украинских сил. В Одесском порту были уничтожены крупные хранилища горюче-смазочных материалов и военного имущества.