Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 10:32

Зеленский заявил о разрушениях в Одессе и Павлограде после ночного удара ВС РФ

Обложка © РИА Новости / Сергей Гунеев

Обложка © РИА Новости / Сергей Гунеев

Владимир Зеленский официально подтвердил факт повреждения критической инфраструктуры в Одессе и Павлограде. В своём Telegram-канале глава государства сообщил о серьёзных разрушениях. В частности, в Одессе зафиксирован значительный ущерб портовой инфраструктуры, а профильные службы уже приступили к восстановительным работам по подаче электроэнергии.

Отдельно глава Украины сообщил о последствиях в Павлограде Днепропетровской области. Там также зафиксированы серьёзные повреждения энергетической инфраструктуры.

В Одессе из-за аварии отключили свет в четырёх районах
В Одессе из-за аварии отключили свет в четырёх районах

Ранее сообщалось об ударах по объектам морской инфраструктуры на Украине в ночь на 9 августа. В результате поражения оказались цели, связанные с материально-техническим обеспечением украинских сил. В Одесском порту были уничтожены крупные хранилища горюче-смазочных материалов и военного имущества.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar