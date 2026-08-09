В Одессе из-за аварии отключили свет в четырёх районах

Локальная авария в электросети оставила без электричества несколько районов Одессы. Перебои затронули четыре части города, сообщили в украинской энергетической компании ДТЭК.

Проблемы с подачей энергии возникли в Приморском, Хаджибейском и Пересыпском районах. Отключение также коснулось части Киевского района. Причиной произошедшего энергетики назвали неисправность на одном из участков сети. Сколько времени потребуется специалистам для устранения последствий аварии, пока не уточняется.

Без электричества возникли сложности и с работой городского транспорта. Движение трамваев и другого электротранспорта в Одессе временно приостановили. На время остановки электрических маршрутов пассажиров перевозят автобусы.

Ранее сообщалось о серии ударов по объектам морской логистики Украины, нанесённых в ночь на 9 августа. В атаке задействовали средства поражения воздушного и наземного базирования, а также беспилотники. Основной целью стали объекты, связанные с материально-техническим обеспечением украинских вооружённых сил.