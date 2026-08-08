Армия России нанесла удар по складам с аппаратурой связи и РЭБ в порту Одессы
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Российские военные нанесли удар по порту Одессы, уничтожив склады с техникой связи и средствами РЭБ.Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Как уточнили в ведомстве, атака была проведена с применением высокоточного оружия и беспилотников в рамках продолжающейся кампании по выводу из строя портовой инфраструктуры, задействованной в интересах украинской армии.
Ранее Минобороны РФ сообщило об ударе по военному предприятию в Киеве. В украинской столице поражено промышленное предприятие «Киев-111» — ООО «Файер Пойнт», а также склад ГСМ «Киев-3» — ООО «Грандтерминал».
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