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8 августа, 14:34

Армия России нанесла удар по складам с аппаратурой связи и РЭБ в порту Одессы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI / Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI / Не является фото с места событий

Российские военные нанесли удар по порту Одессы, уничтожив склады с техникой связи и средствами РЭБ.Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, атака была проведена с применением высокоточного оружия и беспилотников в рамках продолжающейся кампании по выводу из строя портовой инфраструктуры, задействованной в интересах украинской армии.

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Ранее Минобороны РФ сообщило об ударе по военному предприятию в Киеве. В украинской столице поражено промышленное предприятие «Киев-111» — ООО «Файер Пойнт», а также склад ГСМ «Киев-3» — ООО «Грандтерминал».

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Наталья Демьянова
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