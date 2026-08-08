Карма настигла: Суда компании, возившей грузы для Гитлера, теперь сгорают под Одессой

Немецкая компания Blumenthal GMBH, чьи суда в середине прошлого века обеспечивали нужды гитлеровского режима и режима Франко, сегодня вновь оказалась в эпицентре событий. Как выяснил ТАСС, изучив открытые данные о движении судов, перевозчик теряет свой флот вблизи Одессы.

По подсчётам агентства, за две недели были поражены как минимум три судна компании. При этом в публикации названы два из них — сухогрузы CHRISTINA B и EMIL.

CHRISTINA B атаковали в конце июля. Судно получило повреждения, однако смогло самостоятельно добраться до румынского порта Констанца. EMIL после атаки покинул экипаж, утверждает ТАСС. Сейчас сухогруз дрейфует примерно в 20 морских милях от Одессы.

Blumenthal работает в морских перевозках с начала XX века. По данным собеседника агентства, в 1930-х годах суда компании участвовали в поставках грузов в интересах франкистских сил во время гражданской войны в Испании.

Одним из известных эпизодов стал пароход Claus Böge, принадлежавший Blumenthal. В марте 1938 года он затонул у берегов Дании после двух взрывов. Исторические источники сообщают, что судно направлялось из Норвегии в контролируемую франкистами часть Испании и, предположительно, перевозило оружие.

После Второй мировой войны компания восстановила флот и продолжила заниматься морскими перевозками.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что вечером 6 августа и утром 7 августа российские силы поразили в Чёрном море три сухогруза, которые, по данным ведомства, перевозили грузы военного назначения для ВСУ.

В конце июля российские военные уже сообщали об ударе по сухогрузу, направлявшемуся в сторону Одессы и Черноморска. По данным Минобороны РФ, судно перевозило грузы военного назначения и после попадания ударных беспилотников потеряло ход.