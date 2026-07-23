Армия России с 10 июля нанесла около 20 ударов по портам в Одесской области

Около 20 ударов по портам Одесской области были нанесены с 10 июля. В результате атак были поражены объекты в Одессе, Черноморске, Измаиле и Южном, где, согласно данным Минобороны РФ, находились склады военных грузов, топливные резервуары и другая инфраструктура, связанная с обеспечением Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Первый крупный удар в этой серии пришёлся на ночь с 10 на 11 июля. Тогда, согласно данным ведомства, были поражены объекты хранения военных грузов и топливные ёмкости в Черноморске и Южном. В Измаиле сообщалось об атаках на склады ГСМ, наливные эстакады, насосные станции, места хранения вооружения и техники, а также пункты управления портовой инфраструктурой.

12 июля были проведены новые удары по объектам в портах Одесса и Черноморск. Уже следующей ночью, с 12 на 13 июля, под удар попали дополнительные объекты в Черноморске — среди них резервуары с ГСМ, склад боеприпасов и ракетного вооружения, а также инфраструктура, связанная с контейнерными перевозками и беспилотными подводными аппаратами.

В ночь на 14 июля целями стали объекты в порту Южный. Там были поражены участки, предназначенные для разгрузки топлива, и семь резервуаров с горюче-смазочными материалами. Ночью 15 июля удары пришлись на порт Одесса: сообщалось о поражении топливных ёмкостей и двух цехов, где производились и собирались беспилотники, включая узлы БПЛА UJ-22 компании «Укрджет». Серия атак продолжилась в ночь с 15 на 16 июля и с 16 на 17 июля. В Одессе сообщалось о поражении объектов портовой инфраструктуры, резервуаров с ГСМ, цехов сборки беспилотников и склада с боеприпасами.

17 июля и в ночь на 18 июля удары затронули портовые объекты и суда, которые использовались в интересах ВСУ. В ночь на 19 июля сообщалось о поражении резервуаров с ГСМ в порту Южный. 20 июля российское ведомство заявило об ударах по объектам в Одессе и Черноморске. В частности, сообщалось о поражении топливных резервуаров и инфраструктуры, связанной с разгрузкой и хранением военных грузов.

22 июля были нанесены новые удары по портовым объектам. В Одессе были поражены элементы инфраструктуры и резервуары с ГСМ, а в Черноморске — объекты логистического центра и топливные хранилища.

Ранее Life.ru писал, что российская армия продолжает удары по морским объектам, задействованным для нужд Вооружённых сил Украины. С использованием ударных беспилотников и высокоточного оружия, базирующегося на земле и в воздухе, российские военные поразили ещё два сухогруза, которые перевозили грузы для ВСУ в порты «Одесса» и «Черноморск». ВС РФ с применением ударных беспилотных аппаратов «Герань-4 сикер» поразили четыре сухогрузных судна и один балкер в акватории Чёрного моря и в портовой зоне Черноморска. Отмечается, что судна использовались для доставки грузов военного назначения в интересах Вооружённых сил Украины.