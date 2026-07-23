Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 03:31

Армия России с 10 июля нанесла около 20 ударов по портам в Одесской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Около 20 ударов по портам Одесской области были нанесены с 10 июля. В результате атак были поражены объекты в Одессе, Черноморске, Измаиле и Южном, где, согласно данным Минобороны РФ, находились склады военных грузов, топливные резервуары и другая инфраструктура, связанная с обеспечением Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Первый крупный удар в этой серии пришёлся на ночь с 10 на 11 июля. Тогда, согласно данным ведомства, были поражены объекты хранения военных грузов и топливные ёмкости в Черноморске и Южном. В Измаиле сообщалось об атаках на склады ГСМ, наливные эстакады, насосные станции, места хранения вооружения и техники, а также пункты управления портовой инфраструктурой.

12 июля были проведены новые удары по объектам в портах Одесса и Черноморск. Уже следующей ночью, с 12 на 13 июля, под удар попали дополнительные объекты в Черноморске — среди них резервуары с ГСМ, склад боеприпасов и ракетного вооружения, а также инфраструктура, связанная с контейнерными перевозками и беспилотными подводными аппаратами.

В ночь на 14 июля целями стали объекты в порту Южный. Там были поражены участки, предназначенные для разгрузки топлива, и семь резервуаров с горюче-смазочными материалами. Ночью 15 июля удары пришлись на порт Одесса: сообщалось о поражении топливных ёмкостей и двух цехов, где производились и собирались беспилотники, включая узлы БПЛА UJ-22 компании «Укрджет». Серия атак продолжилась в ночь с 15 на 16 июля и с 16 на 17 июля. В Одессе сообщалось о поражении объектов портовой инфраструктуры, резервуаров с ГСМ, цехов сборки беспилотников и склада с боеприпасами.

17 июля и в ночь на 18 июля удары затронули портовые объекты и суда, которые использовались в интересах ВСУ. В ночь на 19 июля сообщалось о поражении резервуаров с ГСМ в порту Южный. 20 июля российское ведомство заявило об ударах по объектам в Одессе и Черноморске. В частности, сообщалось о поражении топливных резервуаров и инфраструктуры, связанной с разгрузкой и хранением военных грузов.

22 июля были нанесены новые удары по портовым объектам. В Одессе были поражены элементы инфраструктуры и резервуары с ГСМ, а в Черноморске — объекты логистического центра и топливные хранилища.

Новороссийские десантники блокируют все пути для ВСУ на Запорожском направлении
Новороссийские десантники блокируют все пути для ВСУ на Запорожском направлении

Ранее Life.ru писал, что российская армия продолжает удары по морским объектам, задействованным для нужд Вооружённых сил Украины. С использованием ударных беспилотников и высокоточного оружия, базирующегося на земле и в воздухе, российские военные поразили ещё два сухогруза, которые перевозили грузы для ВСУ в порты «Одесса» и «Черноморск». ВС РФ с применением ударных беспилотных аппаратов «Герань-4 сикер» поразили четыре сухогрузных судна и один балкер в акватории Чёрного моря и в портовой зоне Черноморска. Отмечается, что судна использовались для доставки грузов военного назначения в интересах Вооружённых сил Украины.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar