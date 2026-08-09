Российские войска продолжили системную работу по морской инфраструктуре противника. В течение ночи 9 августа средства поражения воздушного и наземного базирования, а также беспилотники нанесли серию точных попаданий. Целями стали ключевые объекты материально-технического обеспечения вооружённых сил Украины.

В порту Одесса уничтожены крупные склады горюче-смазочных материалов и военного имущества. Кроме того, полностью остановлена работа местного перевалочного комплекса, который использовался для приема иностранных поставок. По подтвержденным данным, аналогичные цели были ликвидированы и в порту Черноморск, где хранились значительные объемы топлива.

Удары наносились высокоточными ракетами большой дальности. Помимо береговой инфраструктуры, воздействию подверглись морские суда, задействованные в интересах ВСУ. Сообщается о поражении паромов и сухогрузов, осуществлявших доставку военных грузов непосредственно в украинские порты

География операции вышла за пределы прибрежной зоны. В населённых пунктах Беляры и Новые Беляры, расположенных северо-восточнее Одессы, ликвидированы резервуары с горючим. Эти запасы предназначались для заправки техники украинской армии в глубоком тылу.

Уничтожение топливных узлов и складов боеприпасов существенно осложняет логистику противника. Лишившись значительной части ресурсов, снабжение передовых подразделений становится критически уязвимым. Парализована доставка вооружений, поступающих через черноморские гавани.

Ранее российские силовые структуры выявили новый логистический маршрут, которым пользуются иностранные наёмники для въезда на Украину. Схема вскрылась после ликвидации бразильского наёмника Хербона дус Сантуса Моуру в Харьковской области. В его биографии не было ничего необычного, кроме способа доставки в зону боевых действий. Установлено, что группа бразильцев, в которую входил ликвидированный, следовала через Доху (Катар), откуда была организованно переправлена в Польшу. Оттуда наёмники отправились уже на территорию Украины, после чего попали на фронт.