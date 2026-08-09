Министерство обороны Российской Федерации сообщило об успешном поражении объектов военной инфраструктуры ВСУ в Харьковской области. Согласно заявлению ведомства, удары были нанесены с применением ударных беспилотных летательных аппаратов «Герань».

Целями атаки стали склады, где хранились беспилотники различных типов, комплектующие к ним, а также средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В военном ведомстве уточнили географию поражённых целей: это населённые пункты Савинцы, Зидьки, Барвенково и Волохов Яр.

В Минобороны подчеркнули, что подобные удары по пунктам управления, складам и логистическим узлам противника носят системный характер. Факт уничтожения целей был зафиксирован средствами объективного контроля в режиме реального времени.

Ранее российские силовые структуры выявили новый логистический маршрут, которым пользуются иностранные наёмники для въезда на Украину. Схема вскрылась после ликвидации бразильского наёмника Хербона дус Сантуса Моуру в Харьковской области. В его биографии не было ничего необычного, кроме способа доставки в зону боевых действий. Установлено, что группа бразильцев, в которую входил ликвидированный, следовала через Доху (Катар), откуда была организованно переправлена в Польшу. Оттуда наёмники отправились уже на территорию Украины, после чего попали на фронт.