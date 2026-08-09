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9 августа, 05:33

Счетчик FPV-дронов обнулился: Мощнейший удар «Гераней» выжег логово беспилотников ВСУ

ВС РФ нанесли удар «Геранями» по складам ВСУ с БПЛА и РЭБ в Харьковской области

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Министерство обороны Российской Федерации сообщило об успешном поражении объектов военной инфраструктуры ВСУ в Харьковской области. Согласно заявлению ведомства, удары были нанесены с применением ударных беспилотных летательных аппаратов «Герань».

Целями атаки стали склады, где хранились беспилотники различных типов, комплектующие к ним, а также средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В военном ведомстве уточнили географию поражённых целей: это населённые пункты Савинцы, Зидьки, Барвенково и Волохов Яр.

В Минобороны подчеркнули, что подобные удары по пунктам управления, складам и логистическим узлам противника носят системный характер. Факт уничтожения целей был зафиксирован средствами объективного контроля в режиме реального времени.

На Запорожском направлении ликвидирован начальник штаба батальона ВСУ
На Запорожском направлении ликвидирован начальник штаба батальона ВСУ

Ранее российские силовые структуры выявили новый логистический маршрут, которым пользуются иностранные наёмники для въезда на Украину. Схема вскрылась после ликвидации бразильского наёмника Хербона дус Сантуса Моуру в Харьковской области. В его биографии не было ничего необычного, кроме способа доставки в зону боевых действий. Установлено, что группа бразильцев, в которую входил ликвидированный, следовала через Доху (Катар), откуда была организованно переправлена в Польшу. Оттуда наёмники отправились уже на территорию Украины, после чего попали на фронт.

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Оксана Попова
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