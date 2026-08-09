В ходе боевых действий на Запорожском направлении ликвидирован майор Виталий Жабчик — начальник штаба батальона 128-й отдельной тяжёлой механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ). Также, по данным ТАСС, в Кировоградской области был сбит вертолёт, задействованный для эвакуации старшего лейтенанта Ярослава Демчевского. Информацию подтвердили в российских силовых структурах.

Ранее российские силовые структуры выявили новый логистический маршрут, которым пользуются иностранные наёмники для въезда на Украину. Схема вскрылась после ликвидации бразильского наёмника Хербона дус Сантуса Моуру в Харьковской области. В его биографии не было ничего необычного, кроме способа доставки в зону боевых действий. Установлено, что группа бразильцев, в которую входил ликвидированный, следовала через Доху (Катар), откуда была организованно переправлена в Польшу. Оттуда наёмники отправились уже на территорию Украины, после чего попали на фронт.