На Запорожском направлении ликвидирован начальник штаба батальона ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi
В ходе боевых действий на Запорожском направлении ликвидирован майор Виталий Жабчик — начальник штаба батальона 128-й отдельной тяжёлой механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ). Также, по данным ТАСС, в Кировоградской области был сбит вертолёт, задействованный для эвакуации старшего лейтенанта Ярослава Демчевского. Информацию подтвердили в российских силовых структурах.
«На Запорожском направлении ликвидирован майор Жабчик Виталий (начальник штаба батальона 128-й отдельной тяжёлой механизированной бригады ВСУ). 31 июля в Кировоградской области уничтожен вертолёт, который пытался эвакуировать старшего лейтенанта Демчевского Ярослава», — уточнил собеседник агентства.
Ранее российские силовые структуры выявили новый логистический маршрут, которым пользуются иностранные наёмники для въезда на Украину. Схема вскрылась после ликвидации бразильского наёмника Хербона дус Сантуса Моуру в Харьковской области. В его биографии не было ничего необычного, кроме способа доставки в зону боевых действий. Установлено, что группа бразильцев, в которую входил ликвидированный, следовала через Доху (Катар), откуда была организованно переправлена в Польшу. Оттуда наёмники отправились уже на территорию Украины, после чего попали на фронт.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.