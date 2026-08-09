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Регион
9 августа, 17:41

От Крыма до Башкортостана: За день над регионами России сбили 285 дронов ВСУ

Минобороны: За 12 часов над регионами РФ уничтожены 285 украинских БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Cherviakov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Cherviakov

Российские силы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников. По данным Минобороны, за 12 часов — с восьми утра до восьми вечера — над территорией России было сбито 285 БПЛА.

Попытки атак были зафиксированы в ряде субъектов РФ, включая Белгородскую, Курскую, Брянскую, Тульскую, Липецкую, Рязанскую, Орловскую, Калужскую области, Подмосковье, а также республики Башкортостан и Крым.

Три человека пострадали при взрыве дрона на предприятии в Шебекине
Три человека пострадали при взрыве дрона на предприятии в Шебекине

Тем временем до пяти выросло число погибших при массированной атаке ВСУ на Белгород. В ходе разбора завалов было обнаружено тело ещё одного погибшего, также стало известно о смерти пострадавшего, скончавшегося в медицинском учреждении.

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Наталья Демьянова
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