От Крыма до Башкортостана: За день над регионами России сбили 285 дронов ВСУ

Российские силы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников. По данным Минобороны, за 12 часов — с восьми утра до восьми вечера — над территорией России было сбито 285 БПЛА.

Попытки атак были зафиксированы в ряде субъектов РФ, включая Белгородскую, Курскую, Брянскую, Тульскую, Липецкую, Рязанскую, Орловскую, Калужскую области, Подмосковье, а также республики Башкортостан и Крым.

Тем временем до пяти выросло число погибших при массированной атаке ВСУ на Белгород. В ходе разбора завалов было обнаружено тело ещё одного погибшего, также стало известно о смерти пострадавшего, скончавшегося в медицинском учреждении.