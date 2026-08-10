Российские войска накрыли транспортную инфраструктуру и склады дронов ВСУ
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Российские военные нанесли серию ударов по объектам ВСУ за последние 24 часа. Как заявили в Минобороны, целями стали энергетические и транспортные узлы, склады и цеха по производству дронов, а также пункты размещения украинских бойцов и наёмников из других стран.
Согласно сводке, силами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ были поражены 158 целей противника. В их числе — объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, логистические хабы, производственные площадки и склады БПЛА, а также места сосредоточения личного состава ВСУ и иностранных наёмников.
Российские военные также нанесли комбинированный ракетно-авиационный удар по Одесской ТЭЦ и семи электроподстанциям. Кроме того, Министерство обороны России проинформировало о нанесении ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры, задействованным в логистическом обеспечении украинских вооружённых формирований. Поражение целей зафиксировано на территории Харьковской, Днепропетровской и Сумской областей.
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