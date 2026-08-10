Российские войска накрыли транспортную инфраструктуру и склады дронов ВСУ

Российские военные нанесли серию ударов по объектам ВСУ за последние 24 часа. Как заявили в Минобороны, целями стали энергетические и транспортные узлы, склады и цеха по производству дронов, а также пункты размещения украинских бойцов и наёмников из других стран.

Согласно сводке, силами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ были поражены 158 целей противника. В их числе — объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, логистические хабы, производственные площадки и склады БПЛА, а также места сосредоточения личного состава ВСУ и иностранных наёмников.