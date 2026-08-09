«Герани» остановили поезда: ВС РФ разнесли ж/д инфраструктуру ВСУ в трёх областях Украины
Армия РФ поразила железнодорожную инфраструктуру ВСУ в трёх областях Украины
Министерство обороны России проинформировало о нанесении ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры, задействованным в логистическом обеспечении украинских вооружённых формирований. Поражение целей зафиксировано на территории Харьковской, Днепропетровской и Сумской областей.
Армия РФ поразила железнодорожную инфраструктуру ВСУ в трёх областях Украины. Видео © Пресс-служба Минобороны России
Операторы беспилотных систем применили дроны «Герань» для ударов по ряду целей: в Харьковской области (район Лозовой) были выведены из строя железнодорожный кран, ремонтный поезд и локомотив, а в Днепропетровской (Кудашевка) и Сумской (Беланы) областях — локомотивы грузовых составов.
Ранее Life.ru сообщал о другом ударе «Гераней» в том же регионе. Российские расчёты уничтожили пункт управления БПЛА и логистический центр в Сумской области. По данным Минобороны, объекты использовались для работы беспилотных подразделений и снабжения военным имуществом.
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Обложка © Пресс-служба Минобороны России