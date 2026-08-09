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9 августа, 09:29

Минобороны: ВС РФ уничтожили пункт БПЛА и центр логистики в Сумской области

Обложка © ТАСС / Christopher Lambert

Обложка © ТАСС / Christopher Lambert

Российские расчёты беспилотников «Герань» уничтожили пункт управления БПЛА и логистический центр в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве опубликовали кадры удара. По данным министерства, оба объекта использовались украинскими формированиями для обеспечения работы беспилотных подразделений и снабжения военным имуществом.

В Минобороны отметили, что российские силы регулярно наносят удары по пунктам управления дронами, складам и логистическим узлам, которые, по данным российской стороны, задействованы для доставки и хранения БПЛА, комплектующих и другого имущества.

Для поражения таких объектов применяются, в том числе ударные беспилотники. В министерстве заявили, что подразделения беспилотных систем способны работать по целям на всей территории Украины.

ВС РФ поразили пункты управления дронами и морпехов ВСУ в двух регионах
ВС РФ поразили пункты управления дронами и морпехов ВСУ в двух регионах

Ранее Life.ru рассказывал о похожем ударе в этом же регионе. 4 августа Минобороны сообщило об уничтожении «Геранями» ещё одного логистического центра ВСУ в Сумской области. По данным ведомства, объект находился в районе Бурыни и использовался для приёма и хранения военного имущества, а результат удара подтвердили средствами объективного контроля.

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Николь Вербер
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